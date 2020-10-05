Haberler Video Haber Videoları Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tablo ile 5 Ekim Kovid-19 sayılarını duyurdu

Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tablo ile 5 Ekim Kovid-19 sayılarını duyurdu

Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tablo ile 5 Ekim Kovid-19 sayılarını duyurdu
05.10.2020 20:16

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Ekim koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın. " ifadelerine yer verdi.


Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Ekim koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

Koca açıklamasında, "Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın. " ifadelerine yer verdi.

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