Son dakika: Koronavirüse yakalanan AK Parti milletvekili Burhan Kuzu hayatını kaybetti! Burhan Kuzu kimdir?

Son dakika gelen bilgilere göre Koronavirüs yakalanan anayasa hukukçusu ve AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu vefat etti. Hastaneden yapılan açıklamada "Hastanemizin yoğun bakımında bir süreden beri COVID 19 nedeniyle tedavi görmekte olan 22, 23 ve 24. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu eski başkanı Sayın Burhan Kuzu, yoğun çabalara rağmen kurtarılamayarak bu gece sabaha karşı saat 4'te vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Son dakika gelen bilgilere göre Koronavirüs yakalanan anayasa hukukçusu ve AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu vefat etti.

Üç dönem AK Parti'de milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu hayatını kaybetti. Yaklaşık iki haftadır özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören Burhan Kuzu 65 yaşındaydı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Başhekimliği; anayasa hukukçusu ve AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun bu gece sabaha karşı saat 4'te vefat etttiğini açıkladı.

Açıklamada; "Hastanemizin yoğun bakımında bir süreden beri COVID 19 nedeniyle tedavi görmekte olan 22, 23 ve 24. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu eski başkanı Sayın Burhan Kuzu, yoğun çabalara rağmen kurtarılamayarak bu gece sabaha karşı saat 4'te vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu'yu, 17 Ekimden beri tedavi gördüğü COVID-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor" dedi.

BURHAN KUZU KİMDİR?

Burhan Kuzu, 1 Ocak 1955, Develi, 1 Kasım 2015 tarihinden beri Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul milletvekilliği yapan Türk hukukçu ve siyasetçi.



Burhan Kuzu, 1 Ocak 1955 tarihinde Kayseri'nin Develi ilçesinde Ali Rıza Bey ve Zahide Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Kuzu, akademik çalışmalarda bulundu ve 1998 yılında profesörlük unvanı aldı. Stajyer kaymakam olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeliği ve başkanlığı görevlerini yürüttü. Akademik araştırmalar çerçevesinde Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yer aldı. Meslekî alanda yayımlanmış çok sayıda makale ve kitabı bulunmaktadır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik yaptı. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde öğretim üyeliği yapmıştır.Hâlen Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde misafir öğretim üyesi olarak ders vermektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Kuzu, Fransızca bilmektedir.





TBMM KARİYERİ

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucu üyesi olarak aktif siyasete başlayan Kuzu, partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü. Sadece iki partinin meclise girebildiği 2002 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. 2007 ve 2011 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti İstanbul milletvekili olarak tekrar meclise giren Kuzu, partisi içinde uygulanan üç dönem kuralına takıldığı için Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde aday olamamıştır.Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı. Hâlen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği yapmaktadır.