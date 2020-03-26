Son dakika: Koronavirüs nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda bekletilen yabancı yolcular Karabük'e gönderildi 26.03.2020 14:36

Son dakika haberi... Koronavirüs nedeniyle uçuş sahaları kapanan ve uçuşları iptal edilen, günlerdir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen ve aralarında Cezayir, Tunus ve Ürdün uyrukluların bulunduğu bin 500 yolcu, otobüslerle Karabük'e bir öğrenci yurduna gönderildi.

Salgın nedeniyle uçuş sahaları kapanan ve ülkelerine gidemeyen aralarında Cezayirli, Tunus ve Ürdün uyruklu yolcular günlerdir İstanbul Havalimanı'nda bekliyordu.





Ülkeleri tarafından kabul edilmeyen yolcular için yapılan görüşmeler sonucunda Karabük'te bir öğrenci yurdu tahsis edildi. Bunun üzerine havalimanında bulunan yolcular, güvenlik görevlileri eşliğinde apronda otobüslere bindirildi. Yolcuların gönderildikleri Karabük'te kendileri için tahsis edilen yurtta misafir edileceği öğrenildi.

