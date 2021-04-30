SON DAKİKA KORONAVİRÜS! Fahrettin Koca: ''İki haftalık tedbirler istediğimiz düşüşü sağlayamadı"

Son dakika haberleri.. Türkiye genelind 17 günlük tam kapanma başlarken Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da Antalya'dan açıklamalarda bulundu. Bakan Koca "İki haftadır uygulanan tedbirlerin vaka sayısında istediğimiz düşüş hızını sağlayamaması sebebiyle 17 günlük kapanma dönemiyle vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının Antalya ve çevre iller Isparta Burdur'daki durumunu görüşmek için gittiği Antalya'da toplantı öncesi açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, toplantı öncesi 17 günlük tam kapanmanın önemine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca şunları söyledi:

NEDEN 17 GÜNLÜK KAPANMA?

"Önümüzdeki günlerde başka illerde de yapacağız. Antalya'daki çalışmamıza genel bir durum değerlendirmesi yaparak başladık. Son haftalarda görülen vaka artışı nedeniyle tam kapanma uygulanmak zorunda kalındı. 2 haftadır uygulanan tedbirler vaka sayımızı istediğimiz gibi düşürmedi. 17 günlük kapamayla hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum.

"BAYRAMI BAYRAM GİBİ YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Yeni bir pik dönemi yaşadık. Alınan kısıtlamayla bir miktar düşüş olsa da istediğimiz gibi olmadı. Tam kapanma bir zaruret halini aldı. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz.

"SIRASI GELEN VATANDAŞIMIZ AŞISINI OLSUN"

65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranı Antalya'da yüzde 85. Etkili bir aşılama yapmak durumundayız. Sırası gelen vatandaşlarımızın aşısını olmasını istiyoruz. Alınabilecek yeni tedbirleri de istişare edeceğiz.

Sizin için gün boyunca buradayız. Akşam toplantımızın sonucu ile sizleri ayrıca bilgilendireceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum"