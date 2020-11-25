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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
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Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. "İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir üçüncü zirveyi yaşıyorlar. " diyen Koca önemli uyarılarda bulundu. Aşı çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Koca, semptom göstermeyen vakaların da artık tabloya ekleneceğini duyurdu.


Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. "İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir üçüncü zirveyi yaşıyorlar. " diyen Koca önemli uyarılarda bulundu. Aşı çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Koca, semptom göstermeyen vakaların da artık tabloya ekleneceğini duyurdu.

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