Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi… Saat 17.00’de başlayan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Koca, AB İlerleme ve DSÖ'nün raporlarında Türkiye'den övgüyle söz edildiğini dile getirdi. Koronavirüs aşısı çalışmaları hakkında da bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 aşıdan 2'sinin insan deneyine yakın olduğunu bildirdi. Koca kısıtlama anlamında bir tedbirin düşünülmediğini bildirdi.