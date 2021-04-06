SON DAKİKA: Korona aşısı orucu bozar mı? Camide teravih kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş son noktayı koydu

Son dakika haberleri... Korona aşısı oruç bozar mı? Camide teravih kılınacak mı? Ramazan ayı öncesinde en çok aranan sorular. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu çok merak edilen sorularla ilgili son noktayı koydu. Erbaş, koronavirüs salgını nedeniyle bu sene de teravih namazlarının evlerde kılınacağını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı koronavirüs aşısının da oruç bozmayacağını belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de vaka sayılarının tekrar arttığı koronavirüs salgını döneminde bir kez daha Ramazan ayına yaklaşıyoruz.

Müslümanların Ramazan ayında vazgeçilmez ibadetlerinden biri de teravih namazı.

Geçtiğimiz sene salgın nedeniyle teravih namazları evlerde kılınırken bu sene ne olacağı da merak ediliyordu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, teravih namazıyla ilgili aldıkları kararı açıkladı.

"EVLERİMİZDE KILMANIN UYGUN OLDUĞUNA KARAR VERDİK"

Erbaş şunları söyledi "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik''

AŞI ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayı öncesinde bir diğer merak edilen konu ise koronavirüs aşısı orucu bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, oruçlu iken aşı olmakla ilgili de

"Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz."