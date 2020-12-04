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SON DAKİKA: Kocaeli'de korku dolu anlar: Kombi patladı 7 kişilik aile kendini dışarı attı

SON DAKİKA: Kocaeli'de korku dolu anlar: Kombi patladı 7 kişilik aile kendini dışarı attı
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Son dakika haberine göre, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 4 katlı binadaki bir dairede balkonda gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada, yara almadan kurtulan 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı. Yara almadan kurtulan ailenin çocukları ambulansta beklerken yaşadıkları korku ile uzun süre titredikten sonra evlerine döndü.


Olay 01.50 sıralarında Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kumlu Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi.





GAZ SIKIŞMASI NEDENİYLE PATLAMA
Edinilen bilgiye göre 4 kartlı binanın birinci katındaki balkonda bulunan kombide gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu.





Patlama sırasında evde bulunan 3'ü çocuk 7 kişilik Yörükoğlu ailesi ve komşuları korku ile kendilerini dışarı atarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.





Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince evde yapılan kontrolde patlama sırasında yanma ve hasar oluşmadığı tespit edildi.

AMBULANSTA KORKU DOLU GÖZLERLE BEKLEDİLER
Korku ile dışarıya çıkan Berkan, Yasemin, Nazife, Zehra Yörükoğlu adlı çocuklar, anne Elif, baba Mehmet Yörükoğlu ile anneanneleri Gülizar Yörükoğlu, ekiplerin çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi.




Ambulansta kontrol amaçlı müdahaleleri yapılan 7 kişilik aile, yara almadan atlattıkları olay sonrasında evlerine döndü. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

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