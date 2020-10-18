Son dakika: KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan zafer sonrası önemli mesajlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçim sonuçlarının açıklamasından ardından zafer konuşması yaptı.Tatar konuşmasında "Oy veren, vermeyen herkese teşekkürler. Önemli olan kutuplaşmak değil, birlik içinde KKTC'yi güzel günlere taşıyabilmek" ifadelerini kullandı. Tatar ayrıca Başkan Erdoğan’a da desteğinden dolayı teşekkürlerini iletti.

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, seçimin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Oy veren, vermeyen herkese teşekkürler. Önemli olan kutuplaşmak değil, birlik içinde KKTC'yi güzel günlere taşıyabilmek. Kıbrıs Türk'ü her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Verdiğim her sözü tutacağım. Herkesin cumhurbaşkanı olacağım" dedi.