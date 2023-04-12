RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Son dakika: Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya, yakalandı! Flaş gelişme...

Son dakika: Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya, yakalandı! Flaş gelişme...

Son dakika: Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya, yakalandı! Flaş gelişme...
12.04.2023 11:13

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Polisin dün akşam düzenlenen operasyonda 5 suç örgütü üyesiyle Sarıyer'de saklandıkları adreste yakalanan Çetinkaya'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek, ticaretini yapmak" suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya adliyeye sevk edildi.

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Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimi ve İstihbarat Başkanlığının gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya İstanbul'un Sarıyer ilçesinde saklandığı adreste TEM ve Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyon sonucunda yakalandı.

URFİ ÇETİNKAYA İLE BİRLİKTE 5 GÖZALTI
Çetinkaya'yla birlikte 5 suç örgütü üyesi de gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İşlemleri için emniyete götürülen şüphelilerden Ürfi Çetinkaya adliyeye sevk edildi.

Çetinkaya'nın sevki sırasında polis geniş güvenlik önlemi aldı. Zırhlı araca bindirilen Çetinkaya'ya tedbir amaçlı çelik yelek giydirildi.

Tekerlekli sandalyedeki Çetinkaya'yı zırhlı araca polisler taşıdı. Çetinkaya, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra hakim karşısına çıkmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne götürülecek.

URFİ ÇETİNKAYA KİMDİR?
12 Eylül 1980 darbesinde "arananlar" listesinde yer alan Urfi Çetinkaya uyuşturucu kaçakçılığı ile tanınıyor.

18 Mayıs 1988'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken vurulan Çetinkaya, bundan sonraki hayatında tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelmişti.

1989'da Silivri'de bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda üç kilo morfinle yakalanan ve tutuklanan Çetinkaya 6 ay sonra tahliye oldu. 1991'de İspanya'daki 46 kilo eroinin sahibi olduğu gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı. İfade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Urfi Çetinkaya, 2000 yılında Matador adı verilen operasyonla yakalandı, cezaevine kondu. 2003'te tahliye edildi.

Serbest kaldıktan sonra işine devam etti. Son Tango verilen operasyonla tekrar tutuklandı. Bu kez de 2012'te sağlık sebepleri ile cezaevinden tahliye edildi.

FETÖ'cü firari savcı Zekeriya Öz'e Urfi Çetinkaya tarafından rüşvet verildiği iddiaları da dava dosyalarına girdi.

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