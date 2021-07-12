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SON DAKİKA: Kilisedeki saygısızlığa 3 gözaltı! Şüpheliler ev hapsi istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi

SON DAKİKA: Kilisedeki saygısızlığa 3 gözaltı! Şüpheliler ev hapsi istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi
12.07.2021 17:48
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CHP ve çukur yandaş medyasının bıkmadan sürdürdüğü “müzik ve eğlence yasaklanıyor” algısını yerle bir eden gelişme İstanbul Kadıköy’den geldi. Sözde “içkime dokunma eylemi” adı altında yapılan partiler Kadıköylüleri isyan ettirdi. Sabahlara kadar sokak aralarındaki içkili partilerden uyku uyuyamayan Kadıköylüler, alkol ve müziğe bir sınır getirilmesi çağrısı yapmaya başladılar. “İçkime karışma, müziğime karışma, sonuç bu rezillik. Bu görüntü ne modernlik ne de protesto, sadece yaşam hakkına saygısızlık.” şeklindeki tepkilerin özellikle iktidar karşıtı Kadıköylülerden gelmesi dikkat çekti. Skandal görüntülere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Partisi Sözcüsü Çelik ve İletişim Başkanı Altun da sosyal medyadan tepki gösterdi. Öte yandan Kadıköy'de kilisenin kapı duvarına çıkan 3 kişi, 'ev hapsi' istemiyle hakimliğe sevk edildi.


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