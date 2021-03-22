Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: Kilis'e yapılan roketli saldırının hesabı soruluyor! İHA'lar buldu! Komandolar etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA: Kilis'e yapılan roketli saldırının hesabı soruluyor! İHA'lar buldu! Komandolar etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA: Kilis'e yapılan roketli saldırının hesabı soruluyor! İHA'lar buldu! Komandolar etkisiz hale getirildi
22.03.2021 13:33
Ana Sayfa 00:44
Maraşlı 11. bölüm 2. fragmanı
Ana Sayfa 01:14
Bahçeli'den Cumhur İttifakı...
Ana Sayfa 00:14
Eski ve yeni bir arada!...
Ana Sayfa 00:55
İstanbul'un göbeği! Pompalı...
Ana Sayfa 00:51
Türkiye'de 3. dalga mı...
Ana Sayfa 02:50
Bakan Elvan: Herhangi bir...
Ana Sayfa 01:39
İstanbul trafiğinde yoğunluk
Ana Sayfa 02:59
Şüpheli son: Yakınları sinir...
Ana Sayfa 00:54
Toroğlu derbinin ilk yarısını...
Ana Sayfa 01:53
Vefat sayısında korkutan...
Ana Sayfa 00:56
Nevruz kutlamasında korku dolu...
Ana Sayfa 01:51
Antalya'da can pazarı! Çatıya...

Son dakika haberi: Geçtiğimiz hafta Perşembe akşamı Tel Rıfat'tan PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu Kilis'e iki roket düştü. Roketler şans eseri boş araziye düşerken can kaybı veya yaralanan olmadı. Bir sonraki gün ise Başkan Erdoğan, saldırı düzenleyen teröristlerden hesap sorulacağını açıkladı. Cumartesi günü yapılan operasyonda Tel Rıfat'ta 20'den fazla terör hedefi imha edildi, çok sayısa terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İHA'ların yerini tespit ettiği 10 teröristin komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.


Geçtiğimiz hafta Perşembe akşamı Tel Rıfat'tan PKK/YPG'li teröristler tarafından Kilis'e yapılan saldırılara karşılık veriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan yaptığı açıklamada Fırat Kalkanı bölgesinde 10 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

"İHA'LAR BULDU..."
Bakanlığın açıklamasında şunlar belirtildi: "Kilis'e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz.

Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

Kilis'e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/DDgL5eS5DB

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 22, 2021

Haber Videoları