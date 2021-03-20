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SON DAKİKA: Kilis'e roketli saldırı! Tel Rıfat'ta 20'den fazla hedef imha edildi

SON DAKİKA: Kilis'e roketli saldırı! Tel Rıfat'ta 20'den fazla hedef imha edildi
20.03.2021 14:13
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı: "Kilis'e atılan roketlerin hesabı soruldu. Terör örgütünün Kilis'e düşen roketlerinin ardından PKK/YPG'ye ait 20'den fazla hedef imha edildi. Tel Rıfat'ta çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi"


Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı: "Kilis'e atılan roketlerin hesabı soruldu. Terör örgütünün Kilis'e düşen roketlerinin ardından PKK/YPG'ye ait 20'den fazla hedef imha edildi. Tel Rıfat'ta çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi"

BAŞKAN ERDOĞAN CUMA NAMAZI SONRASI KONUŞMUŞTU
Önceki gün Suriye'den Kilis'e roket atılmasına ilişkin soruya da Erdoğan, bunun son bir hafta ,10 gün içerisindeki gelişmelerin tezahürü olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Daha önce bir yanlış daha yapıldı, bu tabii rejim tarafından yapılan uygulamalar ve bunun karşılığında da biz fırtınalarımızla onlara gerekli cevabı verdik. Şimdi Kilis'e yapılan saldırı tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun da cevabını yine haddiyle, misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz."

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