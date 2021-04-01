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Son dakika: Kazakistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen iki FETÖ'cü İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Son dakika: Kazakistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen iki FETÖ'cü İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
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Son dakika haberine göre FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasında yer alan 2 kişi, Kazakistan’dan Türkiye’ye giriş yaparken yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Son dakika... FETÖ/PDY terör örgütünün Kazakistan yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan A.B. ve E.B., İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.


İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY'nin yurt dışı yapılanmasına yönelik çalışmalarda Kazakistan'da faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan A.B. ve E.B. dün İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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