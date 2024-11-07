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SON DAKİKA KAZA HABERLERİ: Elazığ'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı!
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SON DAKİKA KAZA HABERLERİ: Elazığ'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı!

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 18:49 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 18:49

Elazığ'ın Yazıkonak beldesi Bahçelievler Mahallesi Şeker Fabrikası mevkiinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonuç meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonuç meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yazıkonak beldesi Bahçelievler Mahallesi Şeker Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Aksu yönetimindeki otomobil ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Kazada, Aksu hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan kazazedelerden Mehmet Aksu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 1 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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