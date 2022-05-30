Son dakika... Kartal'da içinde yolcu bulunan İETT otobüsünün motor kısmında yanma meydana geldi. Otobüs şoförü, motor kısmında dumanlar yükselen otobüsü yolun kenarına çekti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otobüsteki yolculardan Mücahit Karasu, "Arka koltukta oturuyordum. Bir anda lastik kokusu, mazot kokusu gibi bir koku geldi. Sonra dumanlar çımaya başladı. Şoför otobüsü kenara çekti. Alevler çıkmaya başladı. Söndürmeye çalıştılar. Panik oldu "dedi.
Son dakika: Kartal'da içinde yolcu bulunan İETT otobüsünde korkutan yangın
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