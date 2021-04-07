Son dakika: Kartal'da avukatlık bürosuna kurşun yağdırıp 4 kişiyi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Son dakika haberine göre İstanbul Kartal'da avukatlık bürosunda 4 kişiyi öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ahmet Salih Bilginer Yalova'da yakalanmıştı.

Kartal'da dün avukatlık bürosunda 4 kişiyi öldüren şüpheli Ahmet Salih Bilginer Yalova'da yakalanmıştı. Şüpheli Ahmet Salih Bilginer, İstanbul'a getirildi. Bilginer, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorguya alındı. Sorgu işlemleri tamamlanan Bilginer, Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.









NELER YAŞANMIŞTI?

Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak'taki bir hukuk bürosunda bir araya gelen Ahmet Selim B. (62) ile dayısının çocukları arasında miras paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.





Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Selim B, yanında taşıdığı silahla Haluk Onat (58), Kebire Esra Aymutlu (54), Ayşe Ece Aymutlu (26), Arzu Onat (56) ile Ahmet Nuri Onat'a (63) ateş etti.





Haluk Onat, Kebire Esra Aymutlu, Ayşe Ece Aymutlu hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Arzu Onat ile Ahmet Nuri Onat ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Nuri Onat, hastanede hayatını kaybetti.





Olayın ardından kaçan ve olayda kullandığı silahla Yalova'da yakalanan şüpheli Ahmet Selim B, Gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti.