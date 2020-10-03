Son dakika: Kartal Aydos Ormanı'nda yangın!

Son dakika haberine göre, İstanbul Kartal Aydos Ormanları'nda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede geniş bir alan yayılırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kartal'da bulunan Aydos Ormanı'nda çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayılmaya başladı.







YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.



