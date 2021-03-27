Haberler Video Haber Videoları Son dakika: Karaman'da karda mahsur kalıp kaybolan Ege Kabalak kurtarıldı

Son dakika: Karaman'da karda mahsur kalıp kaybolan Ege Kabalak kurtarıldı

Son dakika: Karaman'da karda mahsur kalıp kaybolan Ege Kabalak kurtarıldı
27.03.2021 13:39
Ana Sayfa 06:41
Kuyruğu 5 TL! İlaç firması...
Ana Sayfa 03:55
159 köy yolu ulaşıma kapandı
Ana Sayfa 00:20
32 kişinin öldüğü kaza...
Ana Sayfa 06:58
Bu kadarına da pes
Ana Sayfa 02:56
Gece yarısı koronavirüs...
Ana Sayfa 00:47
Arka Sokaklar 584. bölüm...
Ana Sayfa 00:44
Akıncı 14. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 02:02
İstanbul Sözleşmesi'nin...
Ana Sayfa 00:28
Şehit babası CHP'lilerin...
Ana Sayfa 00:17
Genç oyuncu Su Burcu Yazgı...
Ana Sayfa 00:58
Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı
Ana Sayfa 02:17
Koronavirüste son durum

Son dakika haberine göre Karaman'da araçlarının kara saplanmasıyla mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığı olayda kayıp Ege Kabalak'a (26) arama-kurtarma çalışmalarının 4'üncü gününde Mersin'in Cehennem Deresi Milli Parkı bölgesinde askeri helikopterle ulaşıldı. Kabalak, halatla yukarı çekilerek kurtarılıp, Mersin'in Çamlıyayla ilçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Karaman'da 3 gün önce yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle arkadaşlarıyla yolda mahsur kalınca yardım çağırmak için araçtan ayrılarak kaybolan genç kurtarıldı.


Aracından ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ege Kabalak'ın (26) cep telefonu sinyalinin tespiti için bölgeye GSM operatörünce mobil baz istasyonu kuruldu.


Ayrancı ilçesinin yüksek rakımlı dağlık bölgesinde, sert iklim şartlarında gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde Kabalak'ın cep telefonu sinyaline ulaşıldı.


Arkadaşlarıyla araçlarının kara saplandığı Karaman-Erdemli kara yolundan yaklaşık 40 kilometre mesafede olduğu tespit edilen Kabalak ile ekipler, telefonda görüştü.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kabalak için helikopter talep edildi.


Hava koşulları nedeniyle helikopterin inemediği yere kara yoluyla ulaşan AFAD ekipleri gence ulaştı.

Sağlıklı olduğu öğrenilen genç, Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki Entegre Devlet Hastanesine götürüldü.


Olay
Karaman'dan Mersin'e giden Furkan Keleş (23), Rabia Bingöl (19) ve Ege Kabalak (26), 24 Mart'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle arazi aracıyla Karaman-Erdemli kara yolunda mahsur kalmıştı. Rabia Bingöl araçta kalırken, yardım istemek için araçtan ayrılan Furkan Keleş ve Ege Kabalak kaybolmuş, aramalar sonucunda Keleş bulunmuştu.


Bölgede çalışan ekipler, gece hava şartlarının kötüleşmesi ve karanlık nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara vermişti. Çalışmalara çevre illerden AFAD ve jandarma ekipleri ile Çat köyü sakinleri de katılmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları