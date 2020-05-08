RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika: Kapalıçarşı'nın açılış tarihi belli oldu

Son dakika: Kapalıçarşı'nın açılış tarihi belli oldu
08.05.2020 14:16

İstanbul'da tarihi Kapalıçarşı 1 Haziran'da alışverişe açılacak. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, düzenleyeceği basın toplantısıyla detayları açıklayacak.


Her gün binlerce ziyaretçinin uğrak noktası olan tarihi Kapalıçarşı, koronavirüs salgınının yayılmasının ardından kapatılmıştı.

Normalleşme süreciyle birlikte alışveriş merkezlerinin açılması kararının ardından çarşının da yeniden ziyaretçilerine açılacağı duyuruldu.

TARİH BELLİ OLDU
İstanbul'da tarihi Kapalıçarşı 1 Haziran'da alışverişe açılacak. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, düzenleyeceği basın toplantısıyla detayları açıklayacak.

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