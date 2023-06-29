Son dakika: Kahramanmaraş Göksun'da 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Son dakika haberleri... AFAD Kahramanmaraş Göksun'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntının 6,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Son dakika haberleri... AFAD Kahramanmaraş Göksun'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntının 6,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Kahramanmaraş'ta saat 8.28'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntının 6,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.