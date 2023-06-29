Haberler Haber Videoları Son dakika: Kahramanmaraş Göksun'da 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Son dakika: Kahramanmaraş Göksun'da 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Son dakika: Kahramanmaraş Göksun'da 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler
29.06.2023 09:38

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Son dakika haberleri... AFAD Kahramanmaraş Göksun'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntının 6,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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