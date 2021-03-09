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Son dakika: Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için kurulacak komisyonun ilk adımı atıldı

Son dakika: Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için kurulacak komisyonun ilk adımı atıldı
09.03.2021 15:30
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Son dakika haberine göre kadına yönelik şiddetin önlenmesi için TBMM'de kurulacak komisyon için önerge resmen verildi. Başkan Erdoğan dün yaptığı konuşmada "Şimdi Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Kadınların şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz." demişti.


Türkiye'yi derinden sarsan kadına şiddet olaylarının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda bir komisyon kurulacağını ifade etmişti. TBMM'de, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için kurulacak komisyonun ilk adımı atıldı. Önerge resmen verildi.



BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Başkan Erdoğan, dün yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: Şimdi Mecliste yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Yeni, tekrar. Bugün Grup Başkanımızla da konuştum ve süratle tekrar yeniden böyle bir komisyonu oluşturacağız. Niye? Çünkü biz bunları ne ana muhalefete ne diğerlerine bırakamayız. Elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz. Dün akşam Adalet Bakanımla tekrar konuştum, sonuna kadar bu işi kovalayacaklarını ve zaten ardından da malum kişi biliyorsunuz, tutuklandı.

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