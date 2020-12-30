SON DAKİKA: Kaçak avcılar drone takibinden kaçamadı: 18 bin 900 lira ceza kesildi

Son dakika haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, Sivas'ın Divriği ilçesinde drone ile kaçak av takibi gerçekleştirdi. Takip sonucunda kaçak yaban keçisi avına çıktığı tespit edilen 4 kişi Erzincan sınırları içerisinde yakalandı. Yakalanan kişilere 18 bin 900 lira ceza kesilerek, tüfekleri jandarmaya teslim edildi.

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