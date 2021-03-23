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SON DAKİKA Kabine değişikliği olacak mı? Mahir Ünal canlı yayında açıkladı

SON DAKİKA Kabine değişikliği olacak mı? Mahir Ünal canlı yayında açıkladı
23.03.2021 11:34
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, canlı yayında kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu yanıtladı. Ünal, "Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz." dedi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Yarın yapılacak AK Parti kongresine değinen Ünal, "Kongrede Türkiye için güven ve istikrar diyeceğiz. Seçilecek kadrolar Türkiye'yi 2023'e taşıyacak" dedi.

Parti yönetiminde yeni birimlerin oluşturulacağını söyleyen Ünal, kongre için HDP'ye davette bulunmadıklarını söyledi.

Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."

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