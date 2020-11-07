SON DAKİKA: Joe Biden'dan tartışmalı ABD seçimleriyle ilgili flaş açıklama

Son dakika haberine göre, ABD'de salı günü yapılan kritik seçimlerin ardından başkan henüz belli olmazken Demokrat Başkan adayı Joe Biden açıklamalarda bulundu. Biden, "Küresel iklim sorunu, ırkçılık, demokrasi, pek çok konunun yetkisini ABD halkı bize verdi." dedi.