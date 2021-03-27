Son dakika: Jandarma’dan 50 milyon dozluk uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberine göre Jandarma ekipleri, Küçükçekmece’de Bonzai üretiminde kullanılan sentetik Cannabinoid türevi maddenin yurtdışından yasadışı yollarla getiren şahıslara operasyon düzenledi. Dedektör köpeği VADİ’nin de katıldığı operasyonda, yorgan ve yastık dolu dolabın içerisine saklanmış içi uyuşturucu dolu valiz ve koli içerisinde, işlendiğinde 50 Milyon doz toplam 49 Kg. sentetik Cannabinoid türevi uyuşturucu madde ile ele geçirildi.