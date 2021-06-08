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Son dakika: İzmir’in Torbalı ilçesinde satırlı kavga: CHP’liler birbirine girdi

Son dakika: İzmir’in Torbalı ilçesinde satırlı kavga: CHP’liler birbirine girdi
08.06.2021 17:10
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Son dakika haberine göre İzmir’in Torbalı ilçesinde CHP’li il delegesi ile Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı birbirine girdi. CHP’li il delegesi, Belediye Başkan Yardımcısı’na satırla saldırırken, meydana gelen kavga güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Saha çalışması sırasında gerçekleşen kavgada partililer, birbirine giren A.S. ile Y.S.Ö.'yü güçlükle ayırdı. Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Y.S.Ö, saldırıya maruz kaldığı gerekçesiyle CHP’li İl Delegesi A.S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.


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