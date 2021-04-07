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SON DAKİKA: İzmir'de takla atan cip park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

SON DAKİKA: İzmir'de takla atan cip park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı
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Son dakika haberine göre, İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip, park halindeki cipe çarparak takla attı. Yaralanan sürücünün hastaneye kaldırıldığı kazada park halindeki 2 araçta da hasar oluştu.


İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip, park halindeki cipe çarparak takla attı. Yaralanan sürücünün hastaneye kaldırıldığı kazada park halindeki 2 araçta da hasar oluştu.


Kaza, saat 01.30 sıralarında İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Eren D. yönetimindeki 35 THS 35 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 09 AEH 404 plakalı cipe çarptıktan sonra takla attı.

Park halindeki cip ise çarpmanın etkisiyle savrularak önünde bulunan yine park halindeki 35 JL 738 plakalı otomobile çarptı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri takla atan cipte yaralanan sürücü Eren D.'yi ilk müdahalenin ardından Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Eren D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Bu arada kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, cipin çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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