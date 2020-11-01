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SON DAKİKA: İzmir'de Rızabey Apartmanı'nda arama çalışmaları sürüyor

SON DAKİKA: İzmir'de Rızabey Apartmanı'nda arama çalışmaları sürüyor
01.11.2020 13:22

İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Bayraklı ilçesindeki Rızabey Apartmanı'nda başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.


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