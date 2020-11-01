Son dakika: İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazının yanındaki bina sallandı, ekipler uzaklaştırıldı

İzmir'de Seferihisar merkeli 6.6 büyüklüğündeki depremine ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazında arama kurtarme ekiplerinin çalışmaları sürerken yan taraftaki binada sarsıntı meydana geldi.Sallantı sonrasında Rıza Bey Apartmanı'ndaki çalışmalar durduruldu bölge trafiğe kapatıldı.
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında arama kurtarme ekiplerinin çalışmaları sürerken Rıza Bey Apartmanı'nın yanındaki binada sarsıntı meydana geldi.
Sallantı sonrasında Rıza Bey Apartmanı'ndaki çalışmalar durdurulurken o anlar A Haber kameralarına yansıdı.
BÖLGEDE TRAFİK KESİLDİ
Rıza Bey Apartmanı enkazının yanındaki sarsıntının ardından tüm ekipmanlar ve iş makineleri bölgeden çıkarıldı. Ekipler bölgeyi trafiğe kapattı araç ve yaya geçişine hiçbir şekilde izin verilmiyor.