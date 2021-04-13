RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: İzmir’de feci kaza: Otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 1 yaralı

SON DAKİKA: İzmir’de feci kaza: Otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 1 yaralı

SON DAKİKA: İzmir’de feci kaza: Otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 1 yaralı
13.04.2021 06:17
Ana Sayfa 03:10
Yerin metrelerce altında ilk...
Ana Sayfa 02:01
Adana’da şafak vakti DEAŞ...
Ana Sayfa 00:44
Akıncı 16. Bölüm 2. Fragmanı...
Ana Sayfa 08:10
Fenerbahçe'de ümitler ölmez
Ana Sayfa 00:55
Ramazan’ın habercisi mahyalar...
Ana Sayfa 00:45
Sadakatsiz 26. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 05:46
Aşılama sonrası vakaların...
Ana Sayfa 49:13
Bakan Koca'dan Bilim Kurulu...
Ana Sayfa 02:45
Yeni vakaların yüzde 85’i...
Ana Sayfa 00:36
Serenay Sarıkaya’dan aşk...
Ana Sayfa 02:45
Bağcılar’da maskelilere...
Ana Sayfa 10:35
Fenerbahçe - Gaziantep FK...

Son dakika haberi! İzmir’in Karşıyaka ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üst geçidin ayağına çarparak durabildi. Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü ağır yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Mavişehir Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 HM 576 plakalı Duster marka otomobilin sürücüsü Uğur K (25),aracı ile seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil süratli bir şekilde yakında bulunan Mavişehir üst geçidinin ayağına çarptı.




HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese yönlendirilen 110 AKS ekiplerince sıkıştığı aracın içerisinden çıkarılan ağır yaralı durumdaki sürücü Uğur K., ambulansa alınarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yerine çağırılan belediye ekiplerince yolda temizlik çalışması yapılırken, polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Haber Videoları