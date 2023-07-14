Haberler Haber Videoları Son dakika: İzmir Urla'da yangın!

Son dakika: İzmir Urla'da yangın!

Son dakika: İzmir Urla'da yangın!
14.07.2023 15:25

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Son dakika haberleri... İzmir'in Urla ilçesindeki ormanlık alanda başlayan alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Yaz mevsiminin gelmesiyle ormanlık alanlarda yangın çıkmaya başladı.

Geçtiğimiz yıllarda orman yangınlarıyla büyük bir mücadele ortaya koyan Türkiye, bu yıl da benzer afetle karşı karşıya.

Geçtiğimiz günlerde İzmir'in iki ayrı noktasında yangın çıkmıştı.

Aliağa ve Menderes ilçelerinde saatler süren yangından geriye küle dönen orman kaldı.

URLA'DA ALEVLER YÜKSELDİ
Bugün ise Urla ilçesinde saat 13.30 sıralarında makilikte yangın çıktı.

Bölgeye 8 dakikada içinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangının şimdilik yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi.

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