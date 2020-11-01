Son dakika: İzmir depremi sonrası kardeş Azerbaycan halkından anlamlı destek! A Haber'e konuştular: Sizin acınız bizim acımızdır

Son dakika haberi... İzmir'de yaşanan deprem sonrası Türkiye'ye en büyük destek kardeş ülke Azerbaycan'dan geldi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'ı arayarak desteklerini iletirken, Azerbaycan halkı da duygularını A Haber'e anlattı. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.
Son dakika haberi... İzmir'de yaşanan deprem sonrası Türkiye'ye en büyük destek kardeş ülke Azerbaycan'dan geldi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'ı arayarak desteklerini iletirken, Azerbaycan halkı da duygularını A Haber'e anlattı. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.