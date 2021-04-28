RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Son dakika: İzmir depremi hakkındaki soruşturmada flaş gelişme: 22 gözaltı kararı!

Son dakika: İzmir depremi hakkındaki soruşturmada flaş gelişme: 22 gözaltı kararı!

Son dakika: İzmir depremi hakkındaki soruşturmada flaş gelişme: 22 gözaltı kararı!
28.04.2021 11:00
Ana Sayfa 03:14
İstanbul için dev plan! 7.5...
Ana Sayfa 01:53
Tam kapanmada neler yasak?
Ana Sayfa 01:41
Yenikapı-Kirazlı metrosu doldu...
Ana Sayfa 00:10
Turist elinde bıçakla davulcu...
Ana Sayfa 03:17
Borsa güne nasıl başladı? 28...
Ana Sayfa 01:00
İstanbul merkezli suç örgütü...
Ana Sayfa 00:10
Bitcoin yeniden yükseliyor mu?...
Ana Sayfa 05:51
Survivor'da, İsmail Balaban’ın...
Ana Sayfa 09:18
Yerli koronavirüs aşısının adı...
Ana Sayfa 01:33
ABD gemisi İstanbul...
Ana Sayfa 04:17
AK Parti Sözcüsü Ömer...
Ana Sayfa 14:41
Ömer Çelik’ten, Biden’ın...

Son dakika haberleri... İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu sonrası 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.


Son dakika haberleri... İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu sonrası 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görevli 3 akademisyen tarafından enkazlardan numune alınarak analiz edildikten sonra, binaların yıkılma nedeninin standartlara uygun olmayan malzeme ve beton kullanıldığı, projelendirme hatalarından kaynaklandığı belirlendi.

İzmir depremine ait bilirkişi raporu sonrasında ayrıca kusurları bulunduğu tespit edilen 17 kamu görevlisi hakkında da savcılık tarafından soruşturma izni istendi.

Haber Videoları