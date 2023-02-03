Son dakika: İsveç'ten sonra Kur'an-ı Kerim'e bir saldırı da Norveç'ten! Norveç'in Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Avrupa'da İslamiyet'e yönelik saldırılar sürüyor. Benzer bir saldırı hazırlığı üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Yapılan uyarının ardından Norveç'te, provokatöre verilen izin iptal edildi.

İL ALÇAK SALDIRI İSVEÇ'TE

İlk olarak İsveç'te aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri faşist İslam düşmanı Rasmus Paludan tarafından başlatılan provokatif eylem, dünyanın gündemine oturdu.

Ardından Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasıyla Türkiye'de nabızlar yükseldi. Son olarak Danimarka'da yine Paludan tarafından kutsal kitap hedef alındı.

BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Yaşananlar tazeliğini korurken, diplomatik kaynaklar yeni bir eylemi duyurdu. Bu kez gözler Norveç'e çevrildi. Edinilen bilgiye göre yarın ülkede Kur'an-ı Kerim'in yakılması için bir eylem düzenleneceği belirtildi. Bunun üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

BU TUTUMUN KABUL EDİLEMEZ OLDUĞU VURGULANDI

Büyükelçi'ye, Norveç'in açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımı en güçlü şekilde kınandığı ve bu tutumun kabul edilemez olduğu iletilerek, bu eyleme izin verilmemesinin beklendiği vurgulandı.

VERDİKLERİ İZNİ İPTAL ETTİLER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin uyarısı neticesinde Norveç makamlarının, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı içeren eyleme verilen izni iptal ettiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, Ankara'daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Cebeci Site Yurdu'nda gerçekleştirilen "7. Tematik Kış Kampları" etkinliğinde küreselleşmenin ve değişimin hızlanmasının insanlıkta iki tür eş zamanlı refleks yarattığını, birinci refleksin tek tipleşme olduğunu ve milli kimliklerin aşındığını, dil bilincinin kaybolduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, ikinci refleksin de İslam düşmanlığı başta olmak üzere nefret suçları, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, kendisinden olmayana yönelik hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık olduğunu vurgulayarak, "İsveç, Hollanda ve Danimarka'da olanları gördünüz. Aynısı Norveç'te olacaktı. Bugün Norveç Büyükelçisi'ni de Bakanlığımıza çağırdık ve verdikleri izni iptal etmişler. İnsanlık suçu, ifade özgürlüğü değildir. Bu bir nefret suçudur. Nefret ifade özgürlüğü değildir." dedi.

"İSLAM DÜŞMANLIĞINI DA İNSANLIK SUÇU OLARAK GÖRÜYORUZ"

Norveç, İsveç, Danimarka ve Finlandiya'nın hepsinde aşağı yukarı ifade özgürlüğüyle ilgili aynı kanunlar olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Onlar işte 'demokrasiyi daha ileri biz yaşıyoruz' iddiasındalar ama bu 4 ülkeden Finlandiya ve şimdi Norveç de iptal etti. Finlandiya, izin vermeyeceğini söyledi ama İsveç ve Danimarka'da ifade özgürlüğü adı altında dinimize, barış dini olan İslam'a ve kutsal kitabımız Kur'an'a yönelik yakma ve hakaret... Hollanda'da da öyle. Ama bunu onlara karşı yapmaya kalkın; hemen ırkçılık, yabancı düşmanlığı, radikalleşme vesaire. Hepsi yanlış. Biz bunları doğru bulmuyoruz.

Hangi dine, hangi inanca yönelik olursa olsun doğru değildir. Biz inanan insanlar olarak İslam düşmanlığını da insanlık suçu olarak görüyoruz, Hristiyan düşmanlığını da antisemitizmi de. Biz İsrail'in yaptıklarını sonuna kadar eleştiririz, hukuk ihlallerini ama kategorik olarak Yahudi düşmanlığı yoktur bizde. Olmaması da gerekiyor."

Çavuşoğlu, sonuç olarak bu iki refleksi de katiyetle reddetmek gerektiğini ve bunları reddettiklerini vurguladı.