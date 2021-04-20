RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: İsveç Büyükelçisi, terör sebebiyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

SON DAKİKA: İsveç Büyükelçisi, terör sebebiyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

SON DAKİKA: İsveç Büyükelçisi, terör sebebiyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
20.04.2021 18:30
Ana Sayfa 00:38
Demet Özdemir'in kardeşlerini...
Ana Sayfa 01:08
Datça'da deprem 4 büyüklüğünde...
Ana Sayfa 00:38
Hülya Avşar’dan makyajsız...
Ana Sayfa 00:59
Yargıtay Hidayet Karaca'nın...
Ana Sayfa 01:52
Bakanlık açıkladı: Görevden...
Ana Sayfa 00:47
Eşkıya'nın Tufan'ının güzeller...
Ana Sayfa 02:46
Aygün Aydın açtı ağzını yumdu...
Ana Sayfa 02:01
23 Nisan - 17 Mayıs tam...
Ana Sayfa 00:56
Koronavirüse yakalanan ünlü...
Ana Sayfa 01:24
TOKİ indirim kampanyası...
Ana Sayfa 00:34
Yurtdışına kaçmaya...
Ana Sayfa 00:57
Detaylar ortaya çıktı!...

Son dakika haberi... İsveç Savunma Bakanı Hultqvist, "SDG" adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde komutanı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'le görüşmesinde, "İsveç olarak, sizlerle uzun süre iş birliği yapmaya ve yardım etmeye hazırız." ifadesini kullandı. Skandalın ardından İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.


Son dakika haberi... Savunma Bakanı Hultqvist, "SDG" adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde komutanı kod adlı 'le görüşmesinde, "İsveç olarak, sizlerle uzun süre iş birliği yapmaya ve yardım etmeye hazırız." ifadesini kullandı.

BÜYÜKELÇİ DIŞİŞİLERİNE ÇAĞRILDI
Skandalın ardından İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Savunma Bakanı Hultqvist'in terörist elebaşlarıyla video konferans yoluyla görüşme yapması kınanarak, terör örgütlerine verilen destek konusunda rahatsızlık iletildi.

Haber Videoları