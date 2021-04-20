SON DAKİKA: İsveç Büyükelçisi, terör sebebiyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son dakika haberi... İsveç Savunma Bakanı Hultqvist, "SDG" adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde komutanı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'le görüşmesinde, "İsveç olarak, sizlerle uzun süre iş birliği yapmaya ve yardım etmeye hazırız." ifadesini kullandı. Skandalın ardından İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Son dakika haberi... İsveç Savunma Bakanı Hultqvist, "SDG" adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde komutanı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'le görüşmesinde, "İsveç olarak, sizlerle uzun süre iş birliği yapmaya ve yardım etmeye hazırız." ifadesini kullandı.
BÜYÜKELÇİ DIŞİŞİLERİNE ÇAĞRILDI
Skandalın ardından İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Savunma Bakanı Hultqvist'in terörist elebaşlarıyla video konferans yoluyla görüşme yapması kınanarak, terör örgütlerine verilen destek konusunda rahatsızlık iletildi.