Son dakika: İstanbul’un göbeğinde dehşet anları kamerada: 6 yaşındaki kız çocuğunu ezerek kaçtı

27.08.2020 10:25

Son dakika haberine göre, Beyoğlu’nda süratli bir şekilde sokağa giren hafif ticari aracın sürücüsü, sokakta oynayan 6 yaşındaki kız çocuğunu ezdi. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazadan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, çocuğun ise yaşam savaşı verdiği öğrenildi.