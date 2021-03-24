SON DAKİKA: İstanbul'da yoğun kar yağışı!

Son dakika haberine göre, İstanbul'da Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde kısa süreli kar yağışı ve dolu görüldü. Yağış nedeniyle bazı yerlerde yol kenarlarında beyaz örtü oluştu. Taksim'de sabah saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı yerleri beyaza bürüdü. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz kıyı kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul'da Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde kısa süreli kar yağışı ve dolu görüldü. Beykoz ve Üsküdar'da 05.30 sıralarında başlayan kar yağışı kısa süre devam etti.

İki ilçenin bazı bölgelerinde ise dolu yağdı.

Yağış nedeniyle bazı yerlerde yol kenarlarında beyaz örtü oluştu.



SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTTIRDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağan kar, araçların üzerinde ve çatılarda beyaz örtü oluşturdu.

Sabah saatlerinde ise kar etkisini arttırdı. Yollar kısa sürede beyaza büründü trafikte aksamalar yaşanıyor.







TAKSİM'DE DOLU ETKİLİ OLDU

Taksim'de sabah saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı yerleri beyaza bürüdü.

Sabah evlerinde çıkan vatandaşlar dolu yağışı ile karşılaştı. Hazırlıklı olan vatandaşlar yanlarında bulunan şemsiyeleri kullanarak dolu yağışından korunmaya çalıştı.

Hazırlıksız olan vatandaşlar ise aniden bastıran dolu yağışında Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nde güçlükle ilerlediler.







METEOROLOJİDEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz kıyı kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-15 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde çok kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.







KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Doğu Akdeniz iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında ve güneydoğusunda kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde çok kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu2nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, Trakya ile bölgenin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 8°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı

KOCAELİ °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı kar yağışlı

İZMİR °C, 11°C

Çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

MANİSA °C, 11°C

Çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 8°C

Çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Akdeniz'in yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimleri ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla kaplı alanlarda, dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ARTVİN °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç kesimleri ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç kesimleri ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç kesimleri ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak şeklinde başlayıp, akşam ve gece saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şekline dönmesi beklenen yağışların bölgenin batısında ve güneydoğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden çok kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda karla kaplı alanlarda, dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAKKARİ °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



