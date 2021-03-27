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Son dakika: İstanbul’da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Son dakika: İstanbul’da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
27.03.2021 10:04
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Son dakika haberine göre İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları ve yolculara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, sürücü ve yolcuların kurallara uyup, uymadıkları ve maske kullanımını kontrol edildi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri, İstanbul'da kurdukları noktalarda toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yaptı. Cumartesi gününün kısıtlamadan muaf olmasıyla birlikte tedbir amaçlı denetimler yapıldı. Denetimlerde, sürücü ve yolcuların kurallara uyup, uymadıkları ve maske kullanımını kontrol edildi.
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