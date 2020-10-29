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SON DAKİKA: İstanbul'da teröre gece darbesi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

SON DAKİKA: İstanbul'da teröre gece darbesi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
29.10.2020 04:56

SON DAKİKA HABERİ...İstanbul Emniyet müdürlüğüne bağlı TEM(Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekipleri terör örgütü DHKP-C’ye yönelik çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona polis özel harekat ekipleri de destek verdi.


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