SON DAKİKA HABERİ...İstanbul Emniyet müdürlüğüne bağlı TEM(Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekipleri terör örgütü DHKP-C’ye yönelik çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona polis özel harekat ekipleri de destek verdi.
SON DAKİKA: İstanbul'da teröre gece darbesi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
- SON DAKİKA: İstanbul'da teröre gece darbesi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
- İslam düşmanı Macron'un başı şimdi belada! Libyalı ünlü boksör Malik Zinad yumrukladı
- Tele 1 sunucusu Musa Özuğurlu'dan Başkan Erdoğan'a alçak iftira! Merkel'i bu sözlerle savundu
- Başkan Erdoğan Mevlid Kandili'ni kutladı
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan grip aşısı açıklaması
- Sağlık Bakanlığı koronavirüs 28 Ekim 2020 Çarşamba vaka sayılarını açıkladı
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pozitif çıkan 10 kişiden 4'ü İstanbul'da
- Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs 28 Ekim 2020 vaka ve vefat sayılarını duyurdu
- Başkan Erdoğan, 120 yaşında Kovid-19'u yenen Menica Encü'nün Mevlid Kandilini tebrik etti: Ellerinden öpüyorum
- Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait hedefleri böyle imha etti
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Ümit Özdağ’a olay gönderme: ''Kötülüğe 'ümit' olmayacağız''
- Sınavlar nasıl yapılacak? 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ölçme ve değerlendirme uygulamaları yazısı