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SON DAKİKA: İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 2 şüpheli yakalandı

SON DAKİKA: İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 2 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi! İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüphelinin eylem arayışında olduğu ileri sürüldü.


İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda eylem arayışında olduğu ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet yürüttükten sonra Suriye kırsal alanından Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen ve İstanbul'da saklandıkları şeklinde bilgiler elde edilen örgüt üyeleri ile PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketinde (DGH) Esenyurt'ta faaliyet gösterdikleri belirlenen bazı şüphelileri takibe alan terör polisi, gece saatlerinde harekete geçti.




ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU
Örgüt adına eylem arayışı içerisinde olabilecekleri değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul'un 4 ayrı ilçesinde 4 farklı adrese yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.


EMNİYETER GÖTÜRÜLDÜLER
Yakalanan 2 örgüt üyesi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

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