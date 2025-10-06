SON DAKİKA: İstanbul'da silahlı saldırı: Sinan Ateş cinayeti davasında tutuklanıp şartlı tahliye edilen Avukat Sinan Öktem''e uzun namlulu infaz! Aracında öldürüldü!
Son dakika haberi! İstanbul Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında silahlı saldırı düzenlendi. 2 araçla gelen maskeli saldırganların uzun namlulu silahla hedef aldığı otomobilde sürücü koltuğundan bulunan Öktem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. | Eski MHP’li avukat Serdar Öktem'in Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş suikastine yönelik yürütülen soruşturmada ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’ suçundan tutuklu yargılanıp şartlı olarak tahliye edilmişti.
İstanbul Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında silahlı saldırı yapıldı.
AVUKAT ÖKTEM HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda ağır yaralanan avukat Serdar Öktem hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Uzun namlulu silahlarla saldırıya uğrayan Öktem, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.