PODCAST CANLI YAYIN
SON DAKİKA: İstanbul'da silahlı saldırı: Sinan Ateş cinayeti davasında tutuklanıp şartlı tahliye edilen Avukat Sinan Öktem''e uzun namlulu infaz! Aracında öldürüldü!

SON DAKİKA: İstanbul'da silahlı saldırı: Sinan Ateş cinayeti davasında tutuklanıp şartlı tahliye edilen Avukat Sinan Öktem''e uzun namlulu infaz! Aracında öldürüldü!

Son dakika haberi! İstanbul Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında silahlı saldırı düzenlendi. 2 araçla gelen maskeli saldırganların uzun namlulu silahla hedef aldığı otomobilde sürücü koltuğundan bulunan Öktem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. | Eski MHP’li avukat Serdar Öktem'in Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş suikastine yönelik yürütülen soruşturmada ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’ suçundan tutuklu yargılanıp şartlı olarak tahliye edilmişti.

İstanbul Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında silahlı saldırı yapıldı.


AVUKAT ÖKTEM HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ağır yaralanan avukat Serdar Öktem hayatını kaybetti.

Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı (DHA)

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Serdar Öktem (Sosyal medya)


HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı (DHA)

Uzun namlulu silahlarla saldırıya uğrayan Öktem, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Bunlar da Var

İstanbul'da Gazze direnişine destek: Bir gün İsrail yok olacak
İstanbul'da Gazze direnişine destek: Bir gün İsrail yok olacak
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı
Başkan Erdoğan'dan milyonlara "Gazze İçin Sessiz Çığlık" daveti
Başkan Erdoğan'dan milyonlara "Gazze İçin Sessiz Çığlık" daveti
Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle