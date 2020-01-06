Son dakika: İstanbul'da şiddetli yağış! Sefer iptalleri var, trafik kilitlenme noktasında 06.01.2020 09:53

Son dakika haberine göre İstanbul’da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, sabah saatlerinde de devam etti. Rüzgarın da etkili olduğu yağmurda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sabah 8.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaşırken, İDO'nun bazı seferleri de iptal edildi. İşte İstanbul'da son dakika hava durumu ve trafiğin son hali...

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, sabah saatlerinde de devam etti. Rüzgarın da etkili olduğu yağmurda vatandaşlar zor anlar yaşadı.





Meteoroloji dün yaptığı açıklamada,

"Yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde görülecek sağanağın, il genelinde salı gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer vermişti.





TRAFİK DURUMU

Saat 08.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaşmış durumda.

Edirne-İstanbul yolunun 24-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.





SEFER İPTALLERİ

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) de bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle:

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı





08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy





09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy