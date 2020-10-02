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Son dakika: İstanbul'da ruhsatsız taksi durağı operasyonu: 22 kişi gözaltına alındı

Son dakika: İstanbul'da ruhsatsız taksi durağı operasyonu: 22 kişi gözaltına alındı
02.10.2020 06:26

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ruhsatsız taksi durağı açıp işleten şüphelilere yönelik operasyon başlattı. 22 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelerin ruhsatlı taksi durakları üzerinde baskı kurduğu taksicilere şiddet uyguladığı belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenyurt'ta 3 taksicinin ölümüyle sonuçlanan olayın faillerinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu bildirildi.


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