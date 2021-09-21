Haberler Haber Videoları SON DAKİKA: İstanbul’da kripto kaçakçılarına şafak baskını: 73 para üretim makinesi ele geçirildi

SON DAKİKA: İstanbul’da kripto kaçakçılarına şafak baskını: 73 para üretim makinesi ele geçirildi

SON DAKİKA: İstanbul’da kripto kaçakçılarına şafak baskını: 73 para üretim makinesi ele geçirildi
21.09.2021 08:40
Ana Sayfa 01:34
Erdoğan BM Zirvesi'nde dünyaya...
Ana Sayfa 00:28
Sudan'da darbe girişimi!
Ana Sayfa 00:41
Müge Anlı'da bugün | 21 Eylül...
Ana Sayfa 04:25
Aynı teknede bir günde ikinci...
Ana Sayfa 00:19
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:40
Bir Zamanlar Çukurova 105....
Ana Sayfa 00:56
Masumlar Apartmanı 39. bölüm...
Ana Sayfa 00:20
Kılıçdaroğlu’nu görüntülemeye...
Ana Sayfa 00:57
Katlı otoparkın üçüncü...
Ana Sayfa 05:53
Kılıçdaroğlu'nun KHK sözünü...
Ana Sayfa 01:09
Tık uğruna saçmalayan Youtuber...
Ana Sayfa 04:07
İpek Açar: 'Bebeğimi iki...

Son dakika haberi! İstanbul’un Fatih ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu tahmin edilen piyasa değeri 580 bin lirayı bulan 73 kripto para üretim makinesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı bir şüpheli yakalandı.


İstanbul'un Fatih ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu tahmin edilen piyasa değeri 580 bin lirayı bulan 73 kripto para üretim makinesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet ekipleri, ilçedeki bir depoda kripto paraların üretildiği cihazların bulunduğu şeklindeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Depoya dün düzenlenen operasyonda, masalardaki metal tezgahlara kurulmuş 73 elektronik cihaz ele geçirildi. Cihazların kripto para üretiminde kullanıldığı belirlendi. Piyasa değeri yaklaşık 580 bin lira civarında olduğu ifade edilen cihazlara el konulurken, olayla bağlantılı bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlının polisteki ifade işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Haber Videoları
SON DAKİKA