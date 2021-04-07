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SON DAKİKA: İstanbul'da gece yarısı DEAŞ operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

SON DAKİKA: İstanbul'da gece yarısı DEAŞ operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı
07.04.2021 06:43
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Son dakika haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.





ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DE KATILDI
Operasyona özel harekât polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Bağcılar'da bulunan bir adrese giren polis ekipleri içeride arama yaptı.

Operasyon düzenlenen adreste yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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