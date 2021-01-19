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SON DAKİKA: İstanbul'da gece yarısı DEAŞ operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı

SON DAKİKA: İstanbul'da gece yarısı DEAŞ operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı
DHA
19.01.2021 06:14
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Son dakika haberine göre, İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 ilçede 20 adrese yapılan operasyonda operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 ilçede 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle iltisaklı faaliyet gösteren veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü saflarında bulunan, faaliyetlerine devam eden, eleman temini, maddi menfaat ve lojistik destek arayışında bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Başakşehir, Fatih, Küçükçekmece, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'da 20 adrese, özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama yapıldı.



EMNİYET GÖTÜRÜLDÜLER
Yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü.

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