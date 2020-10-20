Son dakika haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile zehir tacirlerine birçok adreste narkotik ekipleri tarafından eş zamanlı şafak baskını düzenlendi.
SON DAKİKA: İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu
- SON DAKİKA: İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu
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