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SON DAKİKA: İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu

SON DAKİKA: İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu
20.10.2020 06:10

Son dakika haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile zehir tacirlerine birçok adreste narkotik ekipleri tarafından eş zamanlı şafak baskını düzenlendi.


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