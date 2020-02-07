Son dakika: İstanbul Valiliğinden kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? (7 Şubat Cuma hava durumu) | Video 07.02.2020 15:58

Son dakika haberi... İstanbul Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunu paylaşarak İstanbul'da bugün karla karışık yağmur beklendiğinin uyarısını yaptı. Kar yağışının gece boyunca etkili olacağı güney sahillerinde 2-5 santim, kuzey ve iç kesimlerinde 5 ila 9 santim örtü yapacağı tahmin ediliyor. Peki; İstanbul'da beklenen kar yağışı saat kaçta başlayacak? Ayrıntıları A Haber Muhabiri Osman İmece aktardı...

İstanbul Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunu paylaştı.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bugün havanın karla karışık yağmurlu olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği; en düşük 1, en yüksek 7 derece olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeybatı yönlerinden orta kuvvette, gece saatlerinde kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İstanbul'da bugün karla karışık yağmurlu olması beklenen havanın yarın kar yağışlı, Pazar günü ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yarın en düşük eksi 1, en yüksek 3; Pazar günü en düşük eksi 2, en yüksek 5 derece olacak.