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SON DAKİKA: İstanbul Valiliği duyurdu: Beşiktaş ve Sarıyer'de toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklandı

SON DAKİKA: İstanbul Valiliği duyurdu: Beşiktaş ve Sarıyer'de toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklandı
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Son dakika haberine göre, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Beşiktaş ve Sarıyer'de toplantı, gösteri yürüyüşlerin yasaklandığını bildirdi.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Beşiktaş ve Sarıyer'de toplantı, gösteri yürüyüşlerin yasaklandığını bildirdi.

Vali Ali Yerlikaya'nın açıklamaları;


Saygıdeğer İstanbullular, Bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bugün toplanma çağrıları yapılmaktadır. Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin,


Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır.

Değerli Hemşehrilerim, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve kanunlar önünde herkes eşittir. Bütün vatandaşlarımızdan beklentimiz; konusu suç teşkil edecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınılması ve aklıselim davranılmasıdır.

Güvenlik güçlerimiz, hepimizin huzur ve güvenliği için daima görev başındadır. Gücünü milletimizin engin sevgisi ve yasalarımızdan alan polisimiz; her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir.

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